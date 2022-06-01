Опрокинутый в реку мусорный бак возмутил кузбассовцев

Накануне в социальных сетях появился снимок, на котором запечатлен мусорный бак, находящийся в реке близ остановки Таежный поворот в Березовском. Судя по фото, мусор из контейнера оказался прямо в водоеме.

Некоторые комментаторы предположили, что столкнуть отходы в реку могли коровы, однако большая часть горожан обвинила в содеянном юных местных жителей.

‒ Это подростки невоспитанные, которые не только это сделали, а еще и разбомбили всю остановку! Слов нет на них! (стиль сохранен ‒ прим. ред.) ‒ высказались березовчане.

Кроме того, кузбассовцы посетовали на то, что мусор попал в реку и теперь может навредить природе.