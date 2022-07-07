Опоздавший на остановку кемеровчанин разбил дверь автобуса

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В Кемерове на остановке "Главпочтамп" опоздавший мужчина не сдержал своих эмоций и разбил дверь уходящего автобуса. Очевидцы поделились фото с места инцидента.

По словам автора сообщения, происшествие случилось в районе кемеровской остановки "Главпочтамп", где мужчина не успел зайти в отъезжающий пассажирский автобус. Однако, чтобы все-таки попасть в транспорт, он стал настойчиво стучать в двери.

Мужик не успел зайти в автобус, двери закрылись, он начал стучать по двери, водила не открывал, он просто взял и разбил дверь и убежал, водила побежал за ним, рассказал случайный свидетель.

В комментариях подписчики паблика сочли ситуацию поучительной для водителей, которые любят проигнорировать пассажиров и закрыть двери машины "перед носом" . Судя по фото, в результате конфликта горожанин практически полностью уничтожил заднее стекло авто.

Фото: ВКонтакте / "ПУЛЬС 42 | Кузбасс"

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