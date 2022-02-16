Опоздавшие на работу кемеровчане пожаловались на нерегулярные автобусы

По словам горожан, проживающих в кемеровском микрорайоне Ягуновский, они вынуждены мириться с неудобствами в передвижении, из-за регулярных задержек автобуса №48. Так, в социальной сети губернатора интернет-пользователь разместил пост, в котором указал, что транспорт должен приезжать на одну из остановок на указанной территории в 6:45, однако, по неизвестным причинам прибывает позднее, из-за чего граждане опаздывают на работу, а их дети не успевают в школу.

– 15 февраля люди на конечной не смогли все войти, в 8 автобус, 48 приехал с опозданием на 10 минут развернулся и уехал никого не взял и другие остановки также проезжал, – указал местный житель.

Он также добавил, что пассажиры неоднократно направляли жалобы в диспетчерскую, но оператор постоянно твердил ответ "автобус на линии, ожидайте", не решая вопроса. Кроме того, иногда водители начинают брать пассажиров уже в городе, а не в микрорайоне.

– И это повторяется каждый день, автобус от перегруза может попасть в дтп, – добавил автор комментариях.

Ранее читатель рассказал журналисту AVOKADO об инциденте, произошедшем на трамвайных путях в кузбасской столице.