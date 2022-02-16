+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Опоздавшие на работу кемеровчане пожаловались на нерегулярные автобусы

0
Фото:  

Жители кемеровского микрорайона вынуждены опаздывать на работу, а их дети не успевают на уроки в школу из-за нерегулярных автобусов.

По словам горожан, проживающих в кемеровском микрорайоне Ягуновский, они вынуждены мириться с неудобствами в передвижении, из-за регулярных задержек автобуса №48. Так, в социальной сети губернатора интернет-пользователь разместил пост, в котором указал, что транспорт должен приезжать на одну из остановок на указанной территории в 6:45, однако, по неизвестным причинам прибывает позднее, из-за чего граждане опаздывают на работу, а их дети не успевают в школу.

– 15 февраля люди на конечной не смогли все войти, в 8 автобус, 48 приехал с опозданием на 10 минут развернулся и уехал никого не взял и другие остановки также проезжал, – указал местный житель.

Он также добавил, что пассажиры неоднократно направляли жалобы в диспетчерскую, но оператор постоянно твердил ответ "автобус на линии, ожидайте", не решая вопроса. Кроме того, иногда водители начинают брать пассажиров уже в городе, а не в микрорайоне.

– И это повторяется каждый день, автобус от перегруза может попасть в дтп, – добавил автор комментариях.

Ранее читатель рассказал журналисту AVOKADO об инциденте, произошедшем на трамвайных путях в кузбасской столице.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33698

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined