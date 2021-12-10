Операция по спасению зажатого плитами щенка прошла в Новокузнецке

Инцидент произошел накануне, 9 декабря, в Новоильинском районе Новокузнецка. Местная жительница сообщила спасателям, что в груде строительного мусора находится щенок живущей рядом собаки. Животное застряло головой между бетонных плит и не могло выбраться самостоятельно. Между тем, температура на улице опустилась до -21°C, что создавало риск для жизни щенка.

Для спасательной операции специалистам пришлось применить множество инструментов, в том числе гидравлических, сообщают в пресс-службе Управления по защите населения и территории Новокузнецка. Вызволение щенка заняло пять часов и закончилось успешно.