Операция по спасению собаки попала на видео в Кузбассе

Жители Междуреченска обнаружили, что между металлическими гаражами застряла собака. При этом горожане выяснили, что животное находилось в "ловушке" уже более суток. Решив спасти пса, кузбассовцы обратились к специалистам, так как не смогли достать его самостоятельно.

Прибывшие на место спасатели использовали петлю для отлова, которой удалось подцепить собаку и вытащить из-за гаражей. После этого животное отпустили, сообщают в пресс-службе агентства по защите населения и территории Кузбасса.



Ветеринарная помощь собаке не потребовалась.