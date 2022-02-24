Операция по освобождению территорий началась в ЛНР

Сегодня, 24 февраля, народная милиция ЛНР начала операцию по освобождению временно оккупированных территорий. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

‒ 24 февраля Народная милиция Луганской Народной Республики начала артподготовку и операцию по освобождению временно оккупированной территории Луганской Народной Республики. Подразделения Народной милиции ведут огонь только по военным объектам, местам скопления личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины. Мирному населению ничего не угрожает, ‒ заявил Филипоненко в видеообращении, передает ТАСС.

Представитель Народной милиции также призвал военнослужащих ВС Украины сдать оружие, покинуть позиции и не подчиняться приказам руководства.

Напомним, что глава Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Американский корреспондент сообщил о нескольких взрывах в городах Украины.

Президент России Владимир Путин заявил о проведении военной спецоперации по защите Донбасса. Торги на Московской бирже приостановились.