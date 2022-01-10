Оператор отходов предостерег кемеровчан от выбрасывания елей в контейнеры

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Мусорщики кузбасской столицы рассказали горожанам о правильной утилизации праздничных деревьев.

Сотрудники компании, которая занимается сбором коммунальных отходов в Кемерове, призвали горожан не выбрасывать елки в мусорные контейнеры. По словам специалистов, это приведет к переполнению резервуара и захламлению площадки.

– В случае, если в вашем дворе оборудована площадка для крупногабаритного мусора, то елки следует оставлять на них, – рассказали сотрудники организации.

Кроме того, специалисты подчеркнули, что в случае отсутствия специализированной площадки рядом с домом, праздничное дерево можно разместить рядом с контейнерами.

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