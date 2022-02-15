Опекунша из Кузбасса обокрала усыновленных детей

Зимой 2018 года 60-летняя опекунша и 38-летняя экс-сотрудница органов опеки Кузбасса, договорились о незаконном снятии денежных средств со счетов усыновленных детей.

Женщина переговорила с опекаемыми и заполучила подписи на документах. Она сказала, что деньги ей нужны для решения бытовых вопросов.

– При содействии специалиста обвиняемая в период с января по февраль 2018 года смогла снять с банковских счетов двух приемных детей более 630 тысяч рублей. При этом денежные средства женщина потратила не на опекаемых детей, как предусмотрено законом, а на ремонт в доме и различные бытовые нужды, – передает СК по Кемеровской области.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". В отношении бывшего специалиста уже заведено дело за аналогичное преступление. На имущество 60-летней женщины наложили арест.