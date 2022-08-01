Опасный сыр с плесенью оказался на прилавке популярного в Кузбассе гипермаркета

Интернет-пользователь из Междуреченска указал, что крупная точка с опасным для здоровья товаром расположена на ул. Ермака. Судя по кадрам, местный житель заметил на прилавке сыр, который покрылся плесенью. Однако на замечание о непригодном продукте рабочие, со слов горожанина, никак не отреагировали.

– <...> говорил продавцам, ноль реакции ,будьте внимательнее совершая покупки в этом "чудесном" магазине, – уточнил автор поста во "ВКонтакте".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что ребенок обнаружил в пирожном из кузбасского магазина кусок металла.