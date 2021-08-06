Пользователи социальных сетей поделились снимком, который был сделан на одном из перекрестков в Рудничном районе Кемерова. На нем запечатлен столб, который находится под наклоном в сторону проезжей части. В комментариях местные жители сообщили, что речь идет о пересечении проспекта Шахтеров и 2-й переулка Авроры.

- Столб скоро ляжет, - заявил автор фотографии.

За комментарием по ситуации редакция AVOKADO обратилась в пресс-службу Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК). Специалисты ответили, что данная опора контактной сети начала крениться еще в 2012 году. Причиной этому стала большая нагрузка. С тех пор ее обследование проводится на регулярной основе и, по результатам последней проверки, прошедшей на прошлой неделе, в настоящее время крен опоры не нарастает, угрозы падения нет.

В КЭТК также добавили, что таких опор в городе много. Все они наклоняются из-за неспособности грунта их удержать.