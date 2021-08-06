"Опасный" столб напугал жителей Кемерова

0
Фото:  

В кузбасской столице местные жители обратили внимание на столб и посчитали, что он может угрожать горожанам и проезжающим мимо машинам. В пресс-службе КЭТК журналисту AVOKADO прокомментировали ситуацию.

Пользователи социальных сетей поделились снимком, который был сделан на одном из перекрестков в Рудничном районе Кемерова. На нем запечатлен столб, который находится под наклоном в сторону проезжей части. В комментариях местные жители сообщили, что речь идет о пересечении проспекта Шахтеров и 2-й переулка Авроры.

- Столб скоро ляжет, - заявил автор фотографии.

За комментарием по ситуации редакция AVOKADO обратилась в пресс-службу Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК). Специалисты ответили, что данная опора контактной сети начала крениться еще в 2012 году. Причиной этому стала большая нагрузка. С тех пор ее обследование проводится на регулярной основе и, по результатам последней проверки, прошедшей на прошлой неделе, в настоящее время крен опоры не нарастает, угрозы падения нет.


В КЭТК также добавили, что таких опор в городе много. Все они наклоняются из-за неспособности грунта их удержать.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27841

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined