Опасный ремонт крыши дома на Южном шокировал кемеровчан

Жители Южного сообщили AVOKADO, что на крыше дома №11 по ул. Веры Волошиной неизвестные проводят ремонт крыши, который в любой момент может привести к трагическим последствиям. Очевидцы обратили внимание, что двое мужчин работали на кровле трехэтажного дома без какой-либо страховки.

– Ходит по краю... Не дай Бог сорвется и упадет вниз. Калекой же останется,– отметила кемеровчанка.

Судя по фотографиям, один из рабочих присел на корточки у самого края крыши, а другой в это время куда-то шагал. При этом ни один, ни второй почему-то не захотел подстраховать себя от падения специальным тросом.