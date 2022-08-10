Опасный ремонт кровли пятиэтажки в Новокузнецке ужаснул прохожих

Прохожие в Новокузнецке подняли свои головы наверх и заметили над собой смертельную опасность: рабочие оставили на крыше пятиэтажного жилого дома ничем не зафиксированные доски. По словам автора сообщения, жителям южной столицы Кузбасса не следует проходить рядом с домом №9 по улице Клименко в Заводском районе.

– Ремонтируют крышу и вот так хранятся доски, не закреплены, не огорожено нигде, – подытожил горожанин.

В комментариях городского сообщества во "ВКонтакте" многие пришли к мнению, что подобная ситуация является "нормальной", а точнее привычной. Неравнодушные граждане выразили надежду, что специалисты все-таки решат вопрос с шатким положением стройматериалов.