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Опасный ремонт кровли пятиэтажки в Новокузнецке ужаснул прохожих

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Жители южной столицы Кузбасса пожаловались на опасный ремонт крыши одного из многоквартирных домов.

Прохожие в Новокузнецке подняли свои головы наверх и заметили над собой смертельную опасность: рабочие оставили на крыше пятиэтажного жилого дома ничем не зафиксированные доски. По словам автора сообщения, жителям южной столицы Кузбасса не следует проходить рядом с домом №9 по улице Клименко в Заводском районе.

Ремонтируют крышу и вот так хранятся доски, не закреплены, не огорожено нигде, – подытожил горожанин.

В комментариях городского сообщества во "ВКонтакте" многие пришли к мнению, что подобная ситуация является "нормальной", а точнее привычной. Неравнодушные граждане выразили надежду, что специалисты все-таки решат вопрос с шатким положением стройматериалов.

Фото: ВКонтакте / "Все нормально, это Новокузнецк"

Да!
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