Опасный преступник скрывается от полиции в Новокузнецке

Как стало известно накануне, полицейские в Новокузнецке разыскивают опасного преступника. Фролов Роман Олегович совершил особо тяжкое преступление и сейчас скрывается от правоохранителей.

Известно, что горожанин 1982 года рождения выглядит как мужчина в возрасте 35-40, его рост составляет 185-190 сантиметров, телосложение его – среднее, волосы – русы, имеют среднюю длину. Среди прочих примет выделяют: толстые губы и худощавое овальное лицо, сообщают в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Бдительных кузбассовцев, знающих что-либо о возможном местонахождении разыскиваемого, просят сообщить эти сведения по номерам: 8-(3843)-57-44-74, 8-961-704-90-65 или "02" ("102" с мобильного). Полицейские гарантируют анонимность.