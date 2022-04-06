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Опасный обвал снега с козырька многоквартирного дома возмутил кузбассовцев

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Бездействие коммунальщиков стало причиной того, что в один из дней большая куча с нега с высоты рухнула вниз на землю у подъезда, где часто проходят люди.

В Центральном районе Анжеро-Судженска жители города столкнулись с сезонной проблемой: на козырьке у входа в подъезд скопилась большая шапка снега, которая рухнула вниз. Гражданка на платформе "Кузбасс Онлайн", выразила опасение, что если работники коммунальной службы не станут ответственнее относиться к своей работе, то в другой раз сугроб может свалиться кому-нибудь прямо на голову и причинить вред.

– А так у нас убирают снег с козырьков. Хорошо, что никто не пострадал, прокомментировала опубликованные кадры автор сообщения.

На кадрах можно заметить, что под тяжестью выпавших осадков прогнулся даже металлический козырек.

Фото: Кузбасс Онлайн

Да!
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