Опасный маневр лихача на пешеходном переходе возмутил кемеровчан

Со слов интернет-пользователя, инцидент произошел в районе остановки "МЖК" в Рудничном районе: водитель легковушки не остановился перед "зеброй", когда загорелся зеленый сигнал, в результате чего едва не снес людей, переходивших проезжую часть. При просмотре видео видно, что даже после случившегося автолюбитель не сбавил скорость. Можно предположить, что он предпочел скрыться.

– На МЖК проехал на красный и чуть не сбил людей. "Шумахер". – подписал публикацию автор.

Подписчиков сообщества во "ВКонтакте" поступок земляка не на шутку разозлил. Некоторые назвали нарушителя "водятлом", предложив навсегда лишать прав на управление транспортом за подобные действия. За прояснением ситуации корреспондент AVOKADO обратился в кемеровскую ГИБДД, где пообещали прокомментировать информацию позже.