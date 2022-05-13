+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Опасный маневр лихача на пешеходном переходе возмутил кемеровчан

0
Фото:  

В Сети кемеровский автолюбитель поделился записью видеорегистратора, на которой видно, как водитель легковушки злостно нарушил ПДД на оживленном пешеходном переходе.

Со слов интернет-пользователя, инцидент произошел в районе остановки "МЖК" в Рудничном районе: водитель легковушки не остановился перед "зеброй", когда загорелся зеленый сигнал, в результате чего едва не снес людей, переходивших проезжую часть. При просмотре видео видно, что даже после случившегося автолюбитель не сбавил скорость. Можно предположить, что он предпочел скрыться.

На МЖК проехал на красный и чуть не сбил людей. "Шумахер". – подписал публикацию автор.

Подписчиков сообщества во "ВКонтакте" поступок земляка не на шутку разозлил. Некоторые назвали нарушителя "водятлом", предложив навсегда лишать прав на управление транспортом за подобные действия. За прояснением ситуации корреспондент AVOKADO обратился в кемеровскую ГИБДД, где пообещали прокомментировать информацию позже.

ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36275

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined