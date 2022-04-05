Опасный колодец в кемеровском частном секторе взбудоражил властей

Власти кузбасской столицы отреагировали на сообщение о смертельной опасности, которую жители заметили на дороге у дома №41 по улице 8-я Цветочная в кемеровском частном секторе. Речь идет о канализационном люке, его вид граждане сочли ненадежным.

– Сообщение передано специалистам территориального управления Заводского района для проведения обследования и принятия необходимых мер, – следует из ответа чиновников в комментариях к посту во "ВКонтакте".

Представитель местного правительства также сказал, что результаты проверки будут оглашены не позднее предстоящей среды, 6 апреля. Из этого следует, что на все работы у властей есть только один день.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что крышка колодца "растаяла" вместе со снегом в одном из кемеровских дворов.