Опасный колодец в кемеровском частном секторе взбудоражил властей

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Сообщение от кемеровчанки из частного сектора стало для местных властей поводом для новой проверки. Ранее гражданка пожаловалась на скрытую в земле опасность.

Власти кузбасской столицы отреагировали на сообщение о смертельной опасности, которую жители заметили на дороге у дома №41 по улице 8-я Цветочная в кемеровском частном секторе. Речь идет о канализационном люке, его вид граждане сочли ненадежным.

Сообщение передано специалистам территориального управления Заводского района для проведения обследования и принятия необходимых мер, следует из ответа чиновников в комментариях к посту во "ВКонтакте".

Представитель местного правительства также сказал, что результаты проверки будут оглашены не позднее предстоящей среды, 6 апреля. Из этого следует, что на все работы у властей есть только один день.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что крышка колодца "растаяла" вместе со снегом в одном из кемеровских дворов.

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