Опасный колодец с водой возмутил жителей Кузбасса

Информация об открытом колодце появилась на платформе "Кузбасс Онлайн". По словам автора фотографий с неприкрытым люком, речь идет о городе Анжеро-Судженск, где на Газовом переулке, 5 прохожих поджидает смертельная опасность. К слову, дыра может причинить вред и невнимательным владельцам авто, которые случайно не нее заедут.

Судя по кадрам, внутри колодец заполнен водой.

Ответ на обращение последовал от администратора сервиса. Специалист указал, что публикация принята в работу.