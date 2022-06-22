Опасный для жизни колодец взволновал прохожих в Прокопьевске

Женщина в сообществе с прокопьевскими новостями во "ВКонтакте" рассказала, что у дома по улице Институтская, 5 земляков поджидает серьезная опасность. При этом она отметила, что специалисты закрывают свои глаза на проблему почти год, а рано или поздно такое бездействие может привести к трагедии.

– Колодец очень глубокий. Рядом парковка для машин и много прохожих, – уточнила обеспокоенная горожанка.

В комментариях подписчики паблика присоединились к возмущению автора и попросили немедленно закрыть канализацию. Правда нашлись и те, кто не смог вспомнить подобного объекта на обозначенном участке.