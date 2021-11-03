Опасный для жизни колодец возле парка возмутил кузбассовцев

Открытый люк в канализацию возмутил жителя города Белово в Кемеровской области. Снимком с открытым колодцем он поделился в сообществе во "ВКонтакте". По словам подписчика паблика, опасность подстерегает пешеходов возле парка "Семья".

– Открыт колодец между парком "Семья" и 71д. 3м-он, – рассказал автор поста.

При этом комментаторы в подписи к снимку предложили автору фото не вести съемку, а своими силами его закрыть. Стоит отметить, что крышка осталась лежать возле объекта.