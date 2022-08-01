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Опасные условия возникнут на кузбасских дорогах из-за погоды

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Правоохранители предупредили жителей Кемеровской области о неблагоприятной погоде для автомобилистов.

Сегодня, 1 августа, синоптики прогнозировали дожди и грозы на протяжении всего для. ГИБДД региона отметила, что подобные условия негативно влияют на дорожную обстановку. Причиной этому является то, что в дождь видимость ухудшается. Кроме того, на мокрой дороге снижается сцепление шин с покрытием, что создает трудности при выполнении маневров и увеличивает тормозной путь.


В опасную ситуацию можно попасть и из-за луж на проезжей части. Под водой могут скрываться углубления. Есть также риск возникновения аквапланирования, когда водяной клин отрывает колеса транспортного средства от дороги.

‒ По этой причине автомобиль даже на прямых участках может оказаться на встречной полосе движения, а на поворотах съехать с проезжей части, ‒ отметили в УГИБДД по Кузбассу.

Для обеспечения большей безопасности в сложных погодных условиях автомобилистам следует максимально снизить скорость движения, а также увеличить интервал и дистанцию. Пешеходы должны также проявить особую осторожность и учитывать, что зонты и капюшоны могут ограничивать обзор. Перед выходом на проезжую часть кузбассовцам необходимо убедиться, что переход будет безопасным.


Более подробный прогноз погоды привели специалисты Кемеровского гидрометцентра. Жители кузбасской столицы поделились кадрами с последствиями непогоды. Автомобилисты в Новокузнецке "поплыли" после прошедшего ливня.

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