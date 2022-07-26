На платформе "Кузбасс Онлайн" жительница южной столицы Кузбасса сообщила, что на пути к школе-интернату №88 расположены "руины", которые не только портят вид дороги, но и могут представлять опасность для любопытных несовершеннолетних.

– И вот опять скоро учебный год, а водить ребенка в школу опять нужно через руины. Неоднократно отгоняли оттуда детей. Только вокруг школы четыре! разрушенных дома. Как после бомбежки, – сокрушилась интернет-пользовательница.

Также она добавила, что дорога к учебному учреждению тоже не в лучшем состоянии, поскольку нет тротуаров для детей, но зато есть кусты и многочисленные ямы. Представитель администрации в официальном ответе заявил, что сообщение принято в работу и отправлено специалистам.