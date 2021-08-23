Опасные для детей аттракционы работали в новокузнецком парке

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Прокуратура в южной столице Кузбасса выявила опасные аттракционы, предназначенные для развлечения детей.

В ходе проверки аттракционной техники для детей на территории парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина в южной столице Кузбасса прокуратура выявила нарушения требований безопасности.


Оказалось, что у надувного батута отсутствовало ограждение, также на батутных комплексах и одном из аттракционов не соблюдались условия ограничений по весу и росту посетителей. Сотрудники в срок не проводили проверки технического состояния оборудования. Кроме того, в помещении для проведения игры "Форт Боярд" эксплуатировалась неисправная электропроводка, а пути эвакуации были загромождены, пожарные краны водопровода не укомплектованы и запоры замков на дверях эвакуационных выходов не обеспечивали  возможность их свободного открывания.


В совокупности в Новокузнецке прокуроры выявили 163 нарушения законодательства при оказании развлекательных услуг. Сотрудники ведомства внесли 50 представлений и возбудили девять дел об административных правонарушениях, также объявили пять предостережений, направили два иска в суд. По материалам проверок было возбуждено 2 уголовных дела.


Что касается опасных аттракционов на территории парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина, то прокурор потребовал от директора зоны отдыха устранить нарушения. Сейчас все оборудование работает исправно, нарушения устранены.

Да!
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