Опасные аттракционы в кузбасском городе оказались опечатаны из-за ряда нарушений

Прокуратура обнаружила ряд нарушений эксплуатации ООО "Парк культуры" 12 аттракционов в юргинском парке имени А.С. Пушкина

— Не соблюдались обязанности по надлежащему содержанию, техническому обслуживанию и ремонту аттракционов, отсутствовали необходимые заключения и техническая документация, — рассказали в облпрокуратуре.

Наряду с этим надзорный орган уличил организацию в нарушении пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, что могло привести к трагическим последствиям.

Юргинский городской суд обязал "Парк культуры" устранить нарушения и запретил пользоваться аттракционами до вступления решения суда в законную силу. Глава Юрги Алексей Фомин опубликовал снимки с места, на которых видно, что ряд объектов опечатан. Градоначальник уточнил, что сейчас решение суда направлено приставам для принудительного исполнения.