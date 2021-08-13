Опасные аттракционы в кузбасском городе оказались опечатаны из-за ряда нарушений

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Надзорный орган проверил состояние парка в Юрге и нашел перечень нарушений, угрожающих безопасности посетителей аттракционов. Теперь объекты опечатаны.

Прокуратура обнаружила ряд нарушений эксплуатации ООО "Парк культуры" 12 аттракционов в юргинском парке имени А.С. Пушкина

— Не соблюдались обязанности по надлежащему содержанию, техническому обслуживанию и ремонту аттракционов, отсутствовали необходимые заключения и техническая документация, — рассказали в облпрокуратуре.

Наряду с этим надзорный орган уличил организацию в нарушении пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, что могло привести к трагическим последствиям.


Юргинский городской суд обязал "Парк культуры" устранить нарушения и запретил пользоваться аттракционами до вступления решения суда в законную силу. Глава Юрги Алексей Фомин опубликовал снимки с места, на которых видно, что ряд объектов опечатан. Градоначальник уточнил, что сейчас решение суда направлено приставам для принудительного исполнения.

Фото: aleksei.fomin42
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