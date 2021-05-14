Опасность пожара и обрушения стала причиной закрытия участка угольного разреза в Кузбассе

В Гурьевском районе при проведении проверки Сибирским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на участке угольного разреза был выявлен ряд нарушений в сфере промышленной безопасности.

Таким образом, специалистам ведомства удалось установить, что горные работы по вскрыше велись экскаватором в опасной зоне. Данный способ ведения деятельности, связанной с добычей угля, впоследствии привел к тому, что борт участка с западной стороны оказался деформирован. Несмотря на серьезность проблемы, ликвидировать ее никто не стал. Нарушения также были обнаружены и в отвалообразовании.

- Выявленные нарушения могли привести к формированию внутреннего отвала разубоженной горной массы и возникновению опасной зоны «эндогенный пожар», представляющей собой непосредственную угрозу опасности для жизни людей в случае возможного обрушения яруса откоса и развития опасных деформаций (оползни, обрушения) или создания аварийной ситуации, отравления угарным газом работников, - сообщили в пресс-службе УФССП Кузбасса.

Надзорное ведомство обратилось в городской суд Гурьевска с требованием о признании виновным юридического лица в административном правонарушении.

Требование было удовлетворено, в качестве наказания суд остановил ведение деятельности на участке сроком на 90 суток. Однако есть исключения: работы в указанной местности можно вести только в том случае, если они связаны с устранением нарушений, выявленных проверкой.

Руководитель угольной организации был предупрежден о том, к чему может привести нарушение судебного решения.