Опасное тактильное покрытие для слепых появилось в Ленинске-Кузнецком

В Сети жители Ленинска-Кузнецкого возмутились дорожкой для слепых, которая опасна для людей с ограниченными возможностями. По словам автора сообщения, непродуманный объект появился на тротуаре после обновления проспекта Шахтеров.

– Около остановки "Дзержинского". Кто это принимает? – задался вопросом мужчина.

Судя по видео, тактильное покрытие сделано вдоль тротуара, но почему-то оно проходит через лестницу. Горожане предположили, что подобное препятствие весьма опасно для земляков, поскольку незрячий человек может наткнуться на него и упасть, сильно ударившись об металлическую отделку ступеней.