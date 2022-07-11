Опасное тактильное покрытие для слепых появилось в Ленинске-Кузнецком

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Ленинск-кузнечане возмутились тактильным покрытием посреди тротуара, на участке которого слепые пешеходы обречены на страдания.

В Сети жители Ленинска-Кузнецкого возмутились дорожкой для слепых, которая опасна для людей с ограниченными возможностями. По словам автора сообщения, непродуманный объект появился на тротуаре после обновления проспекта Шахтеров.

Около остановки "Дзержинского". Кто это принимает? задался вопросом мужчина.

Судя по видео, тактильное покрытие сделано вдоль тротуара, но почему-то оно проходит через лестницу. Горожане предположили, что подобное препятствие весьма опасно для земляков, поскольку незрячий человек может наткнуться на него и упасть, сильно ударившись об металлическую отделку ступеней.

Видео: ВКонтакте / "Типичный Междуреченск Мыски Новости [ТМ]"

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