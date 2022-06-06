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Опасное препятствие появилось на кемеровской автомобильной дороге

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Открытый люк на проезжей части вызвал недовольство жителей кузбасской столицы, которые поспешили в Сети предупредить земляков об опасном участке.

Жители кузбасской столицы пожаловались на опасность в виде открытого колодца, который расположен посреди проезжей части. По словам автора сообщения, в таком виде глубокий люк пребывает на протяжении двух недель.

На против дома Базовая 16, Южный. Две недели не могут найти крышку на колодец. указал автор.

При этом на фотографии видно, что опасное углубление дорожники огородили специальным знаком. В комментариях местные автомобилисты заявили, что препятствие не мешает движению транспорта. Однако дорожником следовало бы оперативно разобраться с ним.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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