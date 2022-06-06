Опасное препятствие появилось на кемеровской автомобильной дороге

Жители кузбасской столицы пожаловались на опасность в виде открытого колодца, который расположен посреди проезжей части. По словам автора сообщения, в таком виде глубокий люк пребывает на протяжении двух недель.

– На против дома Базовая 16, Южный. Две недели не могут найти крышку на колодец.– указал автор.

При этом на фотографии видно, что опасное углубление дорожники огородили специальным знаком. В комментариях местные автомобилисты заявили, что препятствие не мешает движению транспорта. Однако дорожником следовало бы оперативно разобраться с ним.