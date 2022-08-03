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Опасная "заброшка" у мемориала встревожила жителей кузбасского города

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В одном из городов Кемеровской области жители остались недовольны расположением местной "заброшки", что находится рядом с мемориальным комплексом в горсаду.

По мнению жительницы Киселевска, заброшенное здание, что расположено рядом с мемориальным комплексом в горсаду, не просто портит городской вид, но и весьма опасно.

– Когда снесут заброшенное здание рядом с мемориальным комплексом в горсаду? Оно не должно соседствовать с памятным местом района, – написала женщина на платформе "Кузбасс Онлайн".

Ответ на обращение последовал от администратора сервиса, который уточнил, что перенаправил жалобу специалистам. Спустя время под публикацией появилось еще одно сообщение от представителя платформы, согласно которому снос нежилых заброшенных зданий не входит в компетенцию управления городского развития Киселевского ГО.

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