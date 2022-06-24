Старая "заброшка" на улице 1 Мая, 6 в Куйбышевском районе Новокузнецка встревожила местных жителей. По словам прохожих, ветхое здание облюбовали местные дети, которые регулярно приходят к нему ,чтобы поиграть. При этом балконы здания, по словам автора сообщения, "практически висят" и в скором времени могут рухнуть.

– Этот дом привлекает ребятишек, которым все любопытно. Когда же его снесут? – задала вопрос женщина на платформе "Кузбасс Онлайн".

Ответ последовал от администратора сервиса, который указал, что уже принял сообщение в работу и передал его специалистам, которые во всем разберутся. Результаты будут озвучены в срок до 14 дней.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что щенки попали под завалы при обрушении здания в Новокузнецке.