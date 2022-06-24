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Опасная "заброшка" с ветхими балконами испугала прохожих в Новокузнецке

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Жители южной столицы Кузбасса заявили, что боятся за жизнь и здоровье детей, которые выбрали для своих игр местную "заброшку", стремительно разрушающуюся изо дня в день.

Старая "заброшка" на улице 1 Мая, 6 в Куйбышевском районе Новокузнецка встревожила местных жителей. По словам прохожих, ветхое здание облюбовали местные дети, которые регулярно приходят к нему ,чтобы поиграть. При этом балконы здания, по словам автора сообщения, "практически висят" и в скором времени могут рухнуть.

Этот дом привлекает ребятишек, которым все любопытно. Когда же его снесут? задала вопрос женщина на платформе "Кузбасс Онлайн".

Ответ последовал от администратора сервиса, который указал, что уже принял сообщение в работу и передал его специалистам, которые во всем разберутся. Результаты будут озвучены в срок до 14 дней.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что щенки попали под завалы при обрушении здания в Новокузнецке.

Фото: Кузбасс Онлайн

Да!
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