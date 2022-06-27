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Опасная яма на Южном возмутила кемеровских автомобилистов

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Дыра в дорожном полотне на кемеровском Южном стала серьезным препятствием для автомобилистов, которые вынуждены выезжать на встречную полосу, чтобы не угодить в яму.

Так в редакцию интернет-журнала AVOKADO с жалобой на ужасное качество дорог на Южном обратился один из жителей столицы Кузбасса. Мужчина указал, что из-за ямы, расположенной на проезжей части в районе дома 2В на улице 1-я Линия, грузовики и фуры часто выезжают на встречную полосу, что рано или поздно приведет к ДТП.

Это обычный автомобиль взял бы и объехал дыру, а вот если едет фура, то становится страшно всем, поскольку она пытается объехать препятствие и идет на полосу встречного движения, – рассказал собеседник.

К слову он указал, что еще эта неровность опасна и тем, что если кто-то не объедет ее, то в лучшем случае повредит колесо, а в худшем "пробьет дно" транспортного средства. При этом ситуация с тяжеловесными авто обстоит еще сложнее. Так, если его колесо угодит в яму, то грузовик может опрокинуться на бок, а рядом с этим местом еще и расположена остановка.

Фото: AVOKADO

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