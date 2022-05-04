Опасная велодорожка с препятствиями возмутила кемеровчанина

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Дорожка для велосипедистов возмутила жителя столицы Кузбасса, который заявил, что предложенная траектория движения может представлять опасность для пешеходов и любителей двухколесного транспорта.

Житель столицы Кузбасса в Сети задался вопросом о проблемных велодорожках на проспекте Ленина. Так, мужчину заинтересовал тот факт, что специалисты предложили велосипедистам следовать по пути с многочисленными опасными препятствиями, в числе которых оказались: канализационные люки, столбы и даже торговые павильоны. При этом объезда мешающих объектов не предусмотрено.

– Не налететь на припаркованные автомобили, не зацепиться педалями за бордюры, не врезаться в столб или ларек ... а так можно ездить, – заявил комментатор.

Рассказчик выразил мнение, что из-за недочетов, которые допустили специалисты при проектировании движения велосипедистов, все участники дорожного движения подвергаются опасности.

Фото: соцсети

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