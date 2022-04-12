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Опасная тропинка вынудила прокопчанок с детьми тащить коляски на руках

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Неудобная тропинка возмутила прокопчанок с маленькими детьми, которые рассказали о дорожке с препятствиями в социальных сетях.

Речь идет о тропинке, расположенной в районе пешеходного перехода от ТЦ "Простор" до улицы Жолтовского, 3 в Прокопьевске. По словам местной жительницы, из-за высокого бордюра передвигаться по участку с тротуаром если и не невозможно, то очень сложно.


Ситуацию для мамочек и людей с ограниченными возможностями усугубляет и то, что сразу после прохождения неудобного тротуара их поджидает резкий спуск.

Идти вдоль дороги с маленьким ребенком небезопасно. Никаких удобных спусков нет. Единственный вариант - тащить коляску на руках, но у некоторых одна только коляска весит под 20 кг, рассказала о проблеме девушка.

На обращение отреагировали представители местной администрации. Чиновник заявил, что о проблеме доложено специалистам отдела по благоустройству, которые в ближайшее врем проведут обследование участка по названному адресу.

Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"

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