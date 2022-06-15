Опасная свалка с ямами на пути в детскую поликлинику встревожило беловчан

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Жители кузбасского города пожаловались на незаконную свалку с опасными ямами, которая расположена на пути к детской поликлинике.

По словам рассказчика, бесхозный участок расположен между зданием Советская, 14 и котельной 30-го квартала в городе Белово. Интернет-пользователь указал, что обозначенная земля стала настоящей проблемой для местных граждан из-за недобросовестных людей, который сбрасывают туда мусор или справляют естественные нужды.

Со всех сторон это место окружают нестриженые деревья, что создает прекрасную атмосферу для туалета, да и мусор конечно не увидят, можно сваливать. Кроме того, под этим мусором находятся не зарытые ямы от погребов, обозначил беловчанин.

Он также попросил чиновников предпринять меры и вплотную заняться заброшенной территорией, поскольку через нее проходит тропинка, по которой родители со своими малышами ходят в детскую поликлинику. Для начала автор поста во "ВКонтакте" предложил властям убрать отходы, подстричь деревья, закопать ямы.

Фото: ВКонтакте / "Кузбасс Онлайн"

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