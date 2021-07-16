Опасная металлическая конструкция торчала из Томи в Кемерове

Располагался предмет, появившийся в реке при неизвестных обстоятельствах, близ Кузнецкого моста у правого берега Томи. Он же, как отметили в пресс-службе администрации Кемерова, представлял серьезную опасность для купающихся граждан и судов, ходящих по водоему.

Дно осмотрели водолазы Кемеровской службы спасения, к конструкции присоединили трос, а позже вытащили при помощи лебедки на берег, ликвидировав опасность для горожан.

Уточняется, что при осуществлении работ были задействованы мотолодка, водолазный автомобиль, а также специальное оборудование.