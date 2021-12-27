Опасная колея на кемеровской дороге встревожила автомобилистов

Информация об опасной выбоине появилась в местном сообществе автолюбителей в Сети. По словам автора поста, видео было сделано в кемеровском микрорайоне Кедровка.

При этом из опубликованных кадров следует, что один из водителей авто не смог справиться с управлением при движении по колее, из-за чего попал в небольшую аварию.

– Кедровка подъем с русской деревни к остановке Агора, – указал свидетель.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в крупном местном сообществе пользователь обратился к кемеровчанам за помощью в поиске свидетелей ДТП, которые могли зафиксировать момент аварии на Космической улице на видеорегистратор.