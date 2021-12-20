Опасная колея на кемеровском мосту вынудила автомобилистов писать жалобы губернатору

Опасная снежная колея на Кузбасском мосту возмутила автолюбителей из областного центра, который пожаловались на аварийный участок в комментариях под одним из постов в Instagram-аккаунте губернатора региона Сергея Цивилева.

– Колею на терешковском мосту устраните. Сколько народ биться будет? Аварии каждый день. Ждете пока погибнет кто-то? Дождетесь, – говорится в сообщении.

Владельцы машин указали главе Кемеровской области, что из-за регулярных ДТП на данном участке образовываются многочасовые пробки и люди вынуждены в пустую терять личное время в заторах.