Опасная горка привлекла внимание кузбассовцев

Накануне в социальных сетях появилось сообщение от недовольных прокопчан. Они сообщили, что на городской горке, расположенной рядом со спортивным комплексом, находится глубокая яма. Горожане выразили опасение за здоровье детей, которые могут налететь на подобное препятствие.

‒ Я понимаю родители которые ходят с детками увидят и не пойдут, но много подростков которые ходят компаниями и им без разницы и тем самым травмируются! (стиль автора сохранен ‒ прим.ред.), ‒ подписал снимок автор.

Комментаторы, при этом, обвинили в образовании ямы не администрацию, а других горожан.

‒ Вчера по новому заливали горки вечером. Но как только отъехал пожарный автомобиль дети стали кататься, не смотря на то, что влажное покрытие горки, ‒ написали очевидцы.

Пользователи подчеркнули, что родителям следует обратить внимание на воспитание юных прокопчан и проявить уважение к чужому труду.