Опасная электроподстанция прекратила работу в Кузбассе

Согласно данным Сибирского управления Ростехнадзора, проверка была проведена на трансформаторной подстанции, расположенной в городе Осинники, после того, как от гражданина поступила жалоба на данный объект.

В результате на подстанции были выявлены серьезные нарушения. В частности, сама она имела значительные повреждения, а ее ремонт, испытания и техническое обслуживание не проводились в должном объеме. С учетом этих и других нарушений специалисты пришли к выводу, что подстанция угрожает жизни и здоровью граждан.

В связи с этим был составлен протокол об административном правонарушении, а Осинниковский городской суд Кемеровской области поддержал решение решение Ростехнадзора и приостановил эксплуатацию подстанции на 30 суток.