Опасная для детей игровая площадка встревожила кузбассовцев

В Березовске местные жители недовольны детской площадкой, что установлена на проспекте Ленина. С их слов, игровая зона опасна для детей, поскольку многие аттракционы разваливаются и не являются надежными.

– Все, что было – разваливается. Горка стала опасна для жизни детей, наклонилась и шатается, — говорится в обращении,– сказано в сообщении, опубликованном на платформе "Кузбасс Онлайн".

Кроме того, со слов рассказчицы, когда дети забираются на разломленную горку, то у взрослого населения замирает сердце, поскольку объект может в любой момент рухнуть, что травмирует малыша.

В ответ администратор сервиса заявил, что сообщение принято в работу, а результаты проверки будут озвучены позже.