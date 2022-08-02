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Опасная для детей игровая площадка встревожила кузбассовцев

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Жители кузбасского города пожаловались на травмоопасную детскую площадку.

В Березовске местные жители недовольны детской площадкой, что установлена на проспекте Ленина. С их слов, игровая зона опасна для детей, поскольку многие аттракционы разваливаются и не являются надежными.

Все, что было – разваливается. Горка стала опасна для жизни детей, наклонилась и шатается, — говорится в обращении, сказано в сообщении, опубликованном на платформе "Кузбасс Онлайн".

Кроме того, со слов рассказчицы, когда дети забираются на разломленную горку, то у взрослого населения замирает сердце, поскольку объект может в любой момент рухнуть, что травмирует малыша.


В ответ администратор сервиса заявил, что сообщение принято в работу, а результаты проверки будут озвучены позже.

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