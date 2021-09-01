Опасная АГЗС в Кузбассе временно закрылась по решению суда

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Суд вынес решение о приостановлении работы еще одной кузбасской газозаправки после выявленных нарушений.

Инспекторы Сибирского Управления Ростехнадзора проверили газозаправочную станцию и выяснили, что руководство допустило ряд серьезных нарушений требований промышленной безопасности.

— <...> опасный производственный объект не был зарегистрирован в государственном реестре, проектная документная была предоставлена не в полном объеме, а также отсутствовали документы, подтверждающие прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности в объеме, соответствующем должностным обязанностям, — рассказали в региональном УФССП.

В результате дело дошло до суда. Рудничный районный суд Кемерова признал юрлицо виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и вынес решение о приостановлении деятельности газозаправки на 45 суток.


Данное обстоятельство дало основание приставам по городу Топки и Топкинскому району временно закрыть объект. Теперь они будут контролировать исполнение решения суда.

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