"Опарыши, мошки, блохи": кемеровчане возмутились залитым отходами подвалом

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Жители одного из домов в Кемерове выразили недовольство проблемным подвалом с нечистотами, в котором появились вредители.

Накануне в социальных сетях появилось сообщение от возмущенных кемеровчан, проживающих втором подъезде дома № 10А на улице Таежной. Они рассказали, что в их подвал по-прежнему сливаются отходы жизнедеятельности. Напомним, что такая ситуация сложилась из-за неисправности трубы.

‒ Уже все разрушено в подвале, опарыши, мошки, блохи, запах ужасный, ‒ жалуются кемеровчане в одной из групп города ВКонтакте.

Жильцы проблемного подъезда сообщают, что проведенные после первого обращения работы не поспособствовали решению проблемы.


На жалобу ответили сотрудники администрации города Кемерово. Они сообщили, что передали информацию специалистам МБУ "Жилкомцентр", чтобы те получили разъяснения от управляющей компании. В случае, если работы будут не исполнены, или исполнены некачественно, жители смогут обратиться в Государственную жилищную инспекцию Кузбасса.

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