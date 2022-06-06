Онколог предупредила кузбассовцев об опасности солнца для детей

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Кемеровский эксперт рассказала, о чем нужно помнить во время принятия солнечных ванн.

Рекомендациями поделилась с кузбассовцами врач-онколог Анна Коптева. Специалист сообщила, что большую часть, 75%, загара кожа получает до 30 лет, и потребность в нем с возрастом сокращается. При этом принимать солнечные ванны необходимо в определенные часы, а также обратить особое внимание на малышей, которые подолгу находятся под лучами солнца.

‒ Солнечные ожоги, которые дети получают в раннем возрасте, могут в будущем привести к формированию злокачественных новообразований кожи, поэтому нужно следить за тем, чтобы дети были одеты и в головных уборах, ‒ предостерегла эксперт, передает Минздрав Кузбасса.

Также медик подчеркнула, что в случае обнаружения на коже новообразования после длительного пребывания на солнце или посещения солярия, следует обязательно обратиться к врачу.

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