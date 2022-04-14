Омское телевидение выпустило патриотический ролик с командой Александра Шлеменко

Видео посвящено разным народам, живущим на территории России. Начинается ролик с выступления президента РФ Владимира Путина, во время которого он сказал: "Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин".

После этого следует череда кадров с тренировок бойцов команды Шлеменко разных национальностей. Каждый из них причисляет себя сразу к двум народам, произнося, например, "я дагестанец, я русский". Завершается видео общим планом команды и словами самого Александра Шлеменко о единой русской нации.