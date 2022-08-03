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Омолаживающие пантовые ванны в санатории "Шахтер"

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Лечение бесплодия, восстановление работы различных органов, омоложение – это лишь некоторые аспекты действия препаратов из пантов марала на человеческий организм. Испытать на себе уникальное действие пантовых ванн в санатории "Шахтер" может каждый желающий, не имеющий противопоказаний к процедуре.

Использование пантов (молодых рогов марала, срезанных в конце весны, в период их интенсивного роста и гормональной активности) в лечебных целях пришло к нам из практик восточных лекарей, которые начали исследовать и применять это средство сотни лет назад. С тех пор их принимают в виде настоек, бальзамов, порошков, а также добавляют в косметические средства.

Но одними из наиболее востребованных процедур с использованием особым образом вываренных рогов марала являются пантовые ванны. Их полный курс можно пройти в современном медицинском учреждении – санатории "Шахтер", где созданы все условия для комфортного и эффективного оздоровления.

Действие пантовых ванн на организм пациента разнообразно. Чаще всего их назначают:

  • при лечении и профилактике заболеваний репродуктивной и мочеполовой систем у мужчин и женщин;
  • при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата;
  • для снижения утомляемости и стимуляции умственной деятельности;
  • для устранения негативных последствий сильных психоэмоциональных потрясений;
  • при лечении последствий и профилактике респираторно-вирусных инфекций в т.ч. Covid-19.

Врачи санатория "Шахтер" назначают процедуры только после тщательного анализа текущего состояния пациента и наличия у него медицинских показаний и противопоказаний.

Напомним, что санаторий "Шахтер" – это современный оздоровительный центр, расположенный вдали от промышленных зон и шумных автострад. Он стоит на берегу проточного озера в сосновом бору. Современная лечебная база и работа квалифицированных специалистов, широкий спектр оздоровительных процедур и специальные программы реабилитации (после коронавирусной инфекции; заболеваний опорно-двигательного аппарата; периферической нервной системы; соматических заболеваний) сделали кузбасскую здравницу популярной среди жителей и гостей региона.


А комфортное проживание, здоровое питание, отличный досуг и благоприятная экология – это то, что позволяет санаторию "Шахтер" оставаться одной из ведущих здравниц не только в Кемеровской области, но и по всему Сибирскому региону.

Забронировать путевку в санаторий "Шахтер" на осенний сезон 2022 года и узнать всю интересующую информацию можно прямо сейчас по телефонам:


8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу), 8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно).


Санаторий "Шахтер"
Адрес: Кемеровская обл., г. Прокопьевск
ул. Запарковая, д. 53
E-mail: shahtersan@mail.ru
Официальный сайт: shahtersan.ru
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-42-01-005648
от 4 декабря 2018 года.

Фото: санаторий "Шахтер"

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