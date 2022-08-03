Использование пантов (молодых рогов марала, срезанных в конце весны, в период их интенсивного роста и гормональной активности) в лечебных целях пришло к нам из практик восточных лекарей, которые начали исследовать и применять это средство сотни лет назад. С тех пор их принимают в виде настоек, бальзамов, порошков, а также добавляют в косметические средства.
Но одними из наиболее востребованных процедур с использованием особым образом вываренных рогов марала являются пантовые ванны. Их полный курс можно пройти в современном медицинском учреждении – санатории "Шахтер", где созданы все условия для комфортного и эффективного оздоровления.
Действие пантовых ванн на организм пациента разнообразно. Чаще всего их назначают:
- при лечении и профилактике заболеваний репродуктивной и мочеполовой систем у мужчин и женщин;
- при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата;
- для снижения утомляемости и стимуляции умственной деятельности;
- для устранения негативных последствий сильных психоэмоциональных потрясений;
- при лечении последствий и профилактике респираторно-вирусных инфекций в т.ч. Covid-19.
Врачи санатория "Шахтер" назначают процедуры только после тщательного анализа текущего состояния пациента и наличия у него медицинских показаний и противопоказаний.
Напомним, что санаторий "Шахтер" – это современный оздоровительный центр, расположенный вдали от промышленных зон и шумных автострад. Он стоит на берегу проточного озера в сосновом бору. Современная лечебная база и работа квалифицированных специалистов, широкий спектр оздоровительных процедур и специальные программы реабилитации (после коронавирусной инфекции; заболеваний опорно-двигательного аппарата; периферической нервной системы; соматических заболеваний) сделали кузбасскую здравницу популярной среди жителей и гостей региона.
А комфортное проживание, здоровое питание, отличный досуг и благоприятная экология – это то, что позволяет санаторию "Шахтер" оставаться одной из ведущих здравниц не только в Кемеровской области, но и по всему Сибирскому региону.
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8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу), 8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно).
Фото: санаторий "Шахтер"
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