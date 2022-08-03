Использование пантов (молодых рогов марала, срезанных в конце весны, в период их интенсивного роста и гормональной активности) в лечебных целях пришло к нам из практик восточных лекарей, которые начали исследовать и применять это средство сотни лет назад. С тех пор их принимают в виде настоек, бальзамов, порошков, а также добавляют в косметические средства.

Но одними из наиболее востребованных процедур с использованием особым образом вываренных рогов марала являются пантовые ванны. Их полный курс можно пройти в современном медицинском учреждении – санатории "Шахтер", где созданы все условия для комфортного и эффективного оздоровления.

Действие пантовых ванн на организм пациента разнообразно. Чаще всего их назначают:

при лечении и профилактике заболеваний репродуктивной и мочеполовой систем у мужчин и женщин;

при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата;

для снижения утомляемости и стимуляции умственной деятельности;

для устранения негативных последствий сильных психоэмоциональных потрясений;

при лечении последствий и профилактике респираторно-вирусных инфекций в т.ч. Covid-19.

Врачи санатория "Шахтер" назначают процедуры только после тщательного анализа текущего состояния пациента и наличия у него медицинских показаний и противопоказаний.