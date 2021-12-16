Олимпийский призер в Сети попросил заплатить за лыжную трассу в Кузбассе

Кузбасский лыжник Александра Бессмертных, завоевавший серебро в эстафете на зимних Олимпийских играх в 2014 году, попросил своих поклонников заплатить за появление новой лыжной трассы в городе Кемерово.

Он отметил, что для обустройства спортивной площадки необходима новая дорогостоящая спецтехника, но средств на ее приобретение у активистов нет. В связи с этим спортсмен в Instagram попросил фанатов скинуть ему денег.

Однако пользователи Сети в комментариях под постом возмутились отсутствием финансовой поддержки со стороны властей.

– А спорткомитет там нищий? Мэр? – поинтересовался мужчина.

В ответ аудитория рассказала ему, что в большинстве российских городов чиновники остаются безучастны в подобных делах.