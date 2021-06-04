Волейбольный клуб "Кузбасс" в предстоящем сезоне примет в ряды 35-летнего защитника Александра Бутько, который за свою карьеру успел сыграть в московском “Динамо”, одинцовской “Искре” и новосибирском “Локомотиве”. Спортсмен неоднократно побеждал и забирал призы в Лиге чемпионов на клубном уровне и становился обладателем Кубка России и Суперкубка страны.

Во время игр за сборную России Будько завоевал олимпийское “золото” в Лондоне 2012 года. Также он стал чемпионом Европы в 2017 году, а в 2011 получил Кубок мира, в том же году стал победителем Мировой лиги.

– Я очень рад, что мне предоставился шанс, поиграть в "Кузбассе". За последние три-четыре года команда очень сильно прогрессировала и из середняка Суперлиги выросла в одного из грандов, в команду, которая борется за медали, – прокомментировал волейболист выбор новой команды.

Ранее редакция Avokado сообщала, что Кемеровский волейбольный клуб "Кузбасс" объявил об уходе из команды тренера Олега Микановича, которому удалось довести коллектив до полуфинала Лиги чемпионов.