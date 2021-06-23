Олимпийский чемпион из Новокузнецка рассказал о жизни после переезда в США

Российский хоккеист, выступающий в нападении за клуб НХЛ "Миннесота Уайлд", поделился впечатлением от проживания на территории другого континента. Так, уроженец южной столицы Кузбасса заверил, что за год при адаптации к новым условиям у него возникли некоторые проблемы, в том числе и связанные с иностранным языком.

— Когда только приехал, было непривычно, потому что имелись проблемки с языком. Да и в принципе я приехал один. Да, помогал агент, но язык не знаешь, приходишь в магазин, и ты ничего не понимаешь, сказать ничего не можешь, и на тебя смотрят и думают: "Что с тобой?" Со временем стало проще, обжился, — отметил Капризов в выпуске YouTube-канала "ЧЕРКАС АТЛАНТ".

Кроме того новокузнечанин выделил город в США, который оказал на него наиболее сильное впечатление. Запоминающимся для российского спортсмена оказался Вегас, где выступает одноименный клуб "Вегас Голден Найтс", ставший соперником "Миннесоты" по Западному дивизиону и первому раунду плей-офф (3-4).

Стоит отметить, что в дебютном сезоне в НХЛ Капризов набрал 51 результативный балл (27 голов + 24 передачи) в 55-ти матчах регулярного чемпионата. Также ему удалось забросить две шайбы и сделать один ассист в семи играх плей-офф.