Олимпийская медалистка Анастасия Ильянкова прилетела в Кемерово

По информации руководства спортивного дворца в родном для Анастасии Ленинске-Кузнецком, девушка прибыла в кузбасскую столицу позже запланированного, поскольку рейс задержался на пять часов. Тем не менее в аэропорту ее встретила целая группа поддержки в виде родителей, тренера, а также фанатов.

В соцсетях кузбассовцы также активно поддержали медалистку и разместили видео со встречи с девушкой. Также кадры появились и в аккаунте главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Евгения Никитина.

На кадрах видно, что девушку встретили радушно, размахивая российскими и кузбасскими флагами и желая задать вопросы.

Напомним, кузбасская гимнастка выиграла серебряную медаль на брусьях в финале Олимпиады. Ранее мы также сообщали о задержке авиарейса из Москвы, на котором должна была прилететь спортсменка.