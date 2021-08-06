Олимпийская медалистка Анастасия Ильянкова прилетела в Кемерово

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Уроженка Кузбасса и серебряная призерка Олимпийских игр Анастасия Ильянкова приземлилась в кемеровском аэропорту, где ее встретили поклонники.

По информации руководства спортивного дворца в родном для Анастасии Ленинске-Кузнецком, девушка прибыла в кузбасскую столицу позже запланированного, поскольку рейс задержался на пять часов. Тем не менее в аэропорту ее встретила целая группа поддержки в виде родителей, тренера, а также фанатов.


В соцсетях кузбассовцы также активно поддержали медалистку и разместили видео со встречи с девушкой. Также кадры появились и в аккаунте главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Евгения Никитина.


На кадрах видно, что девушку встретили радушно, размахивая российскими и кузбасскими флагами и желая задать вопросы.


Напомним, кузбасская гимнастка выиграла серебряную медаль на брусьях в финале Олимпиады. Ранее мы также сообщали о задержке авиарейса из Москвы, на котором должна была прилететь спортсменка.

Видео: Инцидент Кузбасс
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