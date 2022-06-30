Олег Газманов бесплатно споет на Дне металлурга в Кузбассе

Олег Газманов заявил о желании посетить Кузбасс, чтобы местные слушатели могли насладиться его песнями в один из главных праздников шахтерского края – День металлурга. Видео с анонсом нового концерта разместила администрация Таштагольского района.

– Увидимся 16 июля в Таштаголе в честь вашего профессионального праздника. До встречи, ваш Газманов, – следует из сообщения.

Стоит отметить, что праздничный концерт будет абсолютно бесплатным.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что Газманов сравнил Кузбасс с Донбассом во время визита на 300-летие региона.