Олег Газманов бесплатно споет на Дне металлурга в Кузбассе

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Популярный эстрадный певец посетит Кемеровскую область ради своего нового концерта, который местные жители смогут посетить, не заплатив ни копейки из личных денег.

Олег Газманов заявил о желании посетить Кузбасс, чтобы местные слушатели могли насладиться его песнями в один из главных праздников шахтерского края – День металлурга. Видео с анонсом нового концерта разместила администрация Таштагольского района.

– Увидимся 16 июля в Таштаголе в честь вашего профессионального праздника. До встречи, ваш Газманов, – следует из сообщения.

Стоит отметить, что праздничный концерт будет абсолютно бесплатным.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что Газманов сравнил Кузбасс с Донбассом во время визита на 300-летие региона.

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