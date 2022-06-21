Сегодня, 21 июня, новокузнечане поделились в социальных сетях видеозаписью, на которую попал автобус, объятый чем-то, напоминающим дым. Горожане предположили, что в транспорте произошло возгорание.

‒ Сегодня утром сгорел автобус на Ленина, ‒ гласит подпись к ролику.

За комментарием по данной ситуации корреспондент AVOKADO обратился в Единый центр организации пассажирских перевозок южной столицы Кузбасса. Специалисты рассказали, что возгорания в автобусе не было, а на видео запечатлен пар, поднявшийся из-за антифриза, который попал на раскаленный мотор и начал испаряться.

‒ Водитель высадил пассажиров и отправился в бокс, где неисправность была устранена, ‒ отметили сотрудники новокузнецкого ЕЦОПП в беседе с журналистом AVOKADO.

В настоящее время автобус уже вышел в рейс. Пострадавших в результате инцидента нет.