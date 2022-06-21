Окутавший автобус "дым" взволновал новокузнечан

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Жители южной столицы Кузбасса сняли на камеру "загоревшийся" общественный транспорт. Журналист AVOKADO разобрался в ситуации.

Сегодня, 21 июня, новокузнечане поделились в социальных сетях видеозаписью, на которую попал автобус, объятый чем-то, напоминающим дым. Горожане предположили, что в транспорте произошло возгорание.

‒ Сегодня утром сгорел автобус на Ленина, ‒ гласит подпись к ролику.

За комментарием по данной ситуации корреспондент AVOKADO обратился в Единый центр организации пассажирских перевозок южной столицы Кузбасса. Специалисты рассказали, что возгорания в автобусе не было, а на видео запечатлен пар, поднявшийся из-за антифриза, который попал на раскаленный мотор и начал испаряться.

‒ Водитель высадил пассажиров и отправился в бокс, где неисправность была устранена, ‒ отметили сотрудники новокузнецкого ЕЦОПП в беседе с журналистом AVOKADO.

В настоящее время автобус уже вышел в рейс. Пострадавших в результате инцидента нет.

Видео: ВКонтакте / Все нормально, это Новокузнецк

Да!
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