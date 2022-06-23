Окруженное водой кафе появится на бульваре Строителей в Кемерове

Глава города Кемерово Илья Середюк сообщил, что на бульваре Строителей появится новая интересная локация – семейное кафе, расположенное прямо в фонтане. Реализацией проекта занимается местный предприниматель, который решил "вписать" объект в уже существующую городскую среду.

– Еще в прошлом году он [предприниматель] приступил к ремонту чаши фонтана, восстановлению подсветки, – рассказал мэр кузбасской столицы Илья Середюк в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, кафе будет принимать гостей на протяжении всего года.